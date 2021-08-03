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تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

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تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=1010213
المناطق_واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1443 من خلال 46 فرقة للصيانة والتكييف التي تضم 46 مهندسا فنيا وإداريا، وإنجاز يومي لـ 30 مدرسة في الصيانة، كما تستهدف الخطة صيانة 700 مبنى مدرسي و47 ألف مكيف شباك وإسبلت، وذلك استعدادًا للعودة الحضورية الآمنة.
وينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عقود الصيانة من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس بدأت من يوم الأحد ١٢/٢٢ / ١٤٤٢هـ وتنتهي قبل عودة الطلاب.

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