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أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

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أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
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التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم بأهالي محافظة بدر الجنوب بمقر المركز الحضاري، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.
ونوه سموه خلال اللقاء بما تحظى به منطقة نجران ومحافظاتها من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق الرفاهية والنماء.
وتناول اللقاء المنجزات الثقافية التي حققتها المملكة ومنها تسجيل “منطقة حِمَى الثقافية” بنجران في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بوصفه موقعاً ثقافياً ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني.
وحث سموه المسؤولين في المحافظة على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم وتنفيذ مطالبهم تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

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