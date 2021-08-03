أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية ‏بالمنطقة عبدالعزيز بن سعد شويل, ومديري المكاتب بالمحافظات.

وأكد سموه أهمية البرامج التطويرية في إدارات الأحوال المدنية بدعم من ‏القيادة الحكيمة، حاثاً على مضاعفة ‏الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين في المنطقة ومحافظاتها.

واستمع خلال الاستقبال إلى عرض موجز عن الجهود والخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بالمنطقة ومشاركاتها من خلال المعارض والمناسبات العامة لإيصال الخدمة للمواطن والمستفيد في أقرب موقع، إضافة إلى تقديم مدير الأحوال المدنية تقريرًا لسموه عن إنجازات الإدارة ‏خلال المدة الماضية، ومناقشة آليات تطوير العمل.