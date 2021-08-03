احدث الأخبار

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
أبرز المواد
 تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي
أبرز المواد
 هلال الجوف يستقبل مايزيد على ستة آلاف مكالمة خلال يوليو 2021م
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن وحدة المتابعة والتنسيق لمتابعة المشاريع التنموية وتسريع إيصالها للمواطنين
أبرز المواد
 وزارة العدل : خدمة الموثّق تنجز أكثر من 230 ألف عملية توثيق منذ مطلع العام الجاري
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أبرز المواد
تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1010219
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية ‏بالمنطقة عبدالعزيز بن سعد شويل, ومديري المكاتب بالمحافظات.
وأكد سموه أهمية البرامج التطويرية في إدارات الأحوال المدنية بدعم من ‏القيادة الحكيمة، حاثاً على مضاعفة ‏الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين في المنطقة ومحافظاتها.
واستمع خلال الاستقبال إلى عرض موجز عن الجهود والخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بالمنطقة ومشاركاتها من خلال المعارض والمناسبات العامة لإيصال الخدمة للمواطن والمستفيد في أقرب موقع، إضافة إلى تقديم مدير الأحوال المدنية تقريرًا لسموه عن إنجازات الإدارة ‏خلال المدة الماضية، ومناقشة آليات تطوير العمل.

روابط ذات صلة

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*