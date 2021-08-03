أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم مشروع زيادة حصة منطقة الباحة من مياه التحلية ورفع الطاقة الإنتاجية من المصادر المحلية وزيادة ساعات الضخ في شبكات التوزيع.

وعملت المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر على إنجاز نظام نقل المياه المحلاة من منظومة الخزن الإستراتيجي بالساحل الغربي البالغ عددها 17 خزاناً بسعة تخزينية تتجاوز مليونين وثمان مئة وتسعين ألف متر مكعب من المياه المحلاة إلى منطقة الباحة عبر نظام نقل بسعة تصميمية تبلغ 156 ألف متر مكعب يومياً، وبأطوال تجاوزت 156 كيلومتراً، مروراً بتضاريس وعرة، حيث تم شق نفق خدمات هو الأكبر من نوعه بطول 12.5 كيلومترا وبقطر تجاوز 8 أمتار بسرعة قياسية بلغت 60 متراً في اليوم.

وبتشغيل نظام نقل المياه المحلاة تم رفع حصة منطقة الباحة من المياه المحلاة لتصل إلى 80 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم لإمداد 399 قرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع البالغ أطوالها أكثر من 384 كيلومترا طوليا لخدمة أكثر من 278 ألف مستفيد.

يأتي ذلك امتداداً للدعم السخي من القيادة الحكيمة لقطاع المياه بمنطقة الباحة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادراتها.