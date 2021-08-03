احدث الأخبار

أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
أبرز المواد
 تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي
أبرز المواد
 هلال الجوف يستقبل مايزيد على ستة آلاف مكالمة خلال يوليو 2021م
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن وحدة المتابعة والتنسيق لمتابعة المشاريع التنموية وتسريع إيصالها للمواطنين
أبرز المواد
 وزارة العدل : خدمة الموثّق تنجز أكثر من 230 ألف عملية توثيق منذ مطلع العام الجاري
أبرز المواد
أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية

أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية

أبرز المواد
أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أبرز المواد
تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

أبرز المواد

أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية

أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية
http://almnatiq.net/?p=1010222
المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم مشروع زيادة حصة منطقة الباحة من مياه التحلية ورفع الطاقة الإنتاجية من المصادر المحلية وزيادة ساعات الضخ في شبكات التوزيع.
وعملت المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر على إنجاز نظام نقل المياه المحلاة من منظومة الخزن الإستراتيجي بالساحل الغربي البالغ عددها 17 خزاناً بسعة تخزينية تتجاوز مليونين وثمان مئة وتسعين ألف متر مكعب من المياه المحلاة إلى منطقة الباحة عبر نظام نقل بسعة تصميمية تبلغ 156 ألف متر مكعب يومياً، وبأطوال تجاوزت 156 كيلومتراً، مروراً بتضاريس وعرة، حيث تم شق نفق خدمات هو الأكبر من نوعه بطول 12.5 كيلومترا وبقطر تجاوز 8 أمتار بسرعة قياسية بلغت 60 متراً في اليوم.
وبتشغيل نظام نقل المياه المحلاة تم رفع حصة منطقة الباحة من المياه المحلاة لتصل إلى 80 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم لإمداد 399 قرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع البالغ أطوالها أكثر من 384 كيلومترا طوليا لخدمة أكثر من 278 ألف مستفيد.
يأتي ذلك امتداداً للدعم السخي من القيادة الحكيمة لقطاع المياه بمنطقة الباحة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادراتها.

روابط ذات صلة

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*