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أمير نجران يبحث مع نائب وزير الشؤون البلدية سبل تجاوز تحديات قطاع الإسكان

أمير نجران يبحث مع نائب وزير الشؤون البلدية سبل تجاوز تحديات قطاع الإسكان
http://almnatiq.net/?p=1010231
المناطق_واس

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمحافظة بدر الجنوب اليوم، مع معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبد الله البدير، سبل تجاوز بعض التحديان والمعوقات لمشاريع الإسكان في المنطقة، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز.
واستعرض سموه في شرح مفصل الخدمات التي تقدمها الوزارة لأهالي المنطقة، مؤكدًا جاهزية الإمارة والجهات الخدمية بالمنطقة كافة على تذليل العقبات، وتوفير التسهيلات الكفيلة بتقديم المزيد من المشاريع السكنية لخدمة المستحقين.
وأطلع الأمير جلوي بن عبد العزيز على ما حققه برنامج “سكني” بالمنطقة حتى شهر أغسطس الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضٍ مجانية، تجاوزت أكثر من 16 ألف خيار، شملت الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة، التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وإلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة بما تتناسب وقدراتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بما يحقق أهداف “برنامج الإسكان” لدعم مشاريع الإسكان التنموي، الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي ، وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

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