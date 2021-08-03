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أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
http://almnatiq.net/?p=1010234
المناطق_فضة عطيف

رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، افتتح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر, فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان اليوم،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بمسرح النادي الأدبي بمدينة جيزان.
ودشن وكيل امارة جازانً فور وصوله المعرض الفني المصاحب للفعاليات وتجول في اركانه منوها بجهود كافة المساهمين في المعرض.
وأكد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان علاء زعقان أن مشاركة الفرع في الفعالية تمثلت في إقامة ندوة بمشاركة عدد من المتحدثين، تضمنت التعريف بمفهوم بالاتجار بالأشخاص ووسائل مكافحته من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، وتقديم كل ما يضمن حفظ حقوق الإنسان بمختلف الفئات العمرية وصيانة كرامته وتوفير كل ما يحتاجه من خدمات، إضافة لمعرض توعوي وعدد من الفعاليات المصاحبة.

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