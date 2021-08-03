أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

المناطق_فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان ، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام بجدة محمد شاهد عالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات ذات الاهتمام المشترك .

فيما أعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة منطقة جازان وما حظي به من حسن استقبال، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية .

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الامنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.