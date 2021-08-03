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أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1010240
المناطق_فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان ، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام بجدة محمد شاهد عالم.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات ذات الاهتمام المشترك  .
فيما أعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة منطقة جازان وما حظي به من حسن استقبال، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية .
حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الامنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.

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