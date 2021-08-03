استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان ، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام بجدة محمد شاهد عالم.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات ذات الاهتمام المشترك .
فيما أعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة منطقة جازان وما حظي به من حسن استقبال، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية .
حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الامنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.
أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان ، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام بجدة محمد شاهد عالم.
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