احدث الأخبار

صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي
أبرز المواد
 أمير تبوك يقلد العميد العطوي رتبته الجديدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 أمير نجران يبحث مع نائب وزير الشؤون البلدية سبل تجاوز تحديات قطاع الإسكان
أبرز المواد
 أكثر من 11 ألف زيارة يومياً لتطبيق “سكني” خلال يوليو 2021
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يطلّع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى لمشروع مركز القبلتين الحضاري
أبرز المواد
 أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
أبرز المواد
 تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي

صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي

أبرز المواد
أمير تبوك يقلد العميد العطوي رتبته الجديدة

أمير تبوك يقلد العميد العطوي رتبته الجديدة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أبرز المواد

صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي

صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي
http://almnatiq.net/?p=1010250
المناطق_تبوك

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة والمركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالمنطقة الشرقية وادارة خدمات الكلى بصحة تبوك الدورة التدريبية بعنوان ” مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي ” اليوم بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وذلك بقاعة المؤتمرات بادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب والتي تستمر لمدة يومين .واكدت صحة تبوك ان الدورة تهدف الى تعريف منسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية على الية العمل ببرنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي والطرق الصحيحة لسحب العينات ونقلها حفظها والمعايير القياسية لمياه الغسيل الكلوي.واوضحت صحة تبوك ان الدورة شارك فيها العديد من الكفاءات المتخصصة من الادارة العامة لصحة البيئة بالوزارة وصحة تبوك ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالدمام والتي ستسهم جميعها في مجال تطوير الاداء لمنسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يقلد العميد العطوي رتبته الجديدة

أمير تبوك يقلد العميد العطوي رتبته الجديدة
أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أمير منطقة جازان وكيل الإمارة د. الصقر يدشن فعاليات فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*