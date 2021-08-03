صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي

المناطق_تبوك

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة والمركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالمنطقة الشرقية وادارة خدمات الكلى بصحة تبوك الدورة التدريبية بعنوان ” مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي ” اليوم بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وذلك بقاعة المؤتمرات بادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب والتي تستمر لمدة يومين .واكدت صحة تبوك ان الدورة تهدف الى تعريف منسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية على الية العمل ببرنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي والطرق الصحيحة لسحب العينات ونقلها حفظها والمعايير القياسية لمياه الغسيل الكلوي.واوضحت صحة تبوك ان الدورة شارك فيها العديد من الكفاءات المتخصصة من الادارة العامة لصحة البيئة بالوزارة وصحة تبوك ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالدمام والتي ستسهم جميعها في مجال تطوير الاداء لمنسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية بالمنطقة.