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رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

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رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة
http://almnatiq.net/?p=1010254
المناطق_ الرياض

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم معالي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

هذا وقد قام معالي الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي بزيارة مركز العمليات الجوي بقيادة القوات الجوية، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وتبادلا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال والزيارات كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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