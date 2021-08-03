بلدية البدع تعالج التشوه البصري وتحسن المشهد الحضري بالمحافظة

المناطق_علي العميري

تواصل بلدية محافظة البدع معالجة التشوه البصري ضمن حملاتها لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري.وأوضح رئيس البلدية الأستاذ سعيد بن خليل السعيد إلى أن البلدية شكلت العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة إذ تمت معالجتها مباشرة.وأضاف السعيد أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع مبينا أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 940 .