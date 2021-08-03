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محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

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محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه
http://almnatiq.net/?p=1010272
المناطق_عسير

قام محافظ المجارده الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم بجولة تفقدية لمركز اللقاحات بمحافظة المجاردة وقد كان برفقته مدير القطاع الصحي بمحافظة المجاردة الأستاذ إبراهيم محمد عسيري وكذلك مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور احمد عوض الشهري حيث تفقد محافظ المجاردة عمليه سير اخذ اللقاحات من قبل الطلاب والطالبات وذلك من خلال الشراكه بين مكتب القطاع الصحي ومكتب التعليم بالمحافظة حيث يتم إعطاء الطلاب والطالبات اللقاحات بدون مواعيد مسبقه استعداداً للعام الدراسي الجديد.
كما استمع محافظ المجاردة لشرح عن المركز من قبل مدير القطاع الصحي الذي وضح آلية سير العمل وتقديم الخدمة وكذلك العيادات المصاحبة والجرعات المقدمة بشكل يومي ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي، عقب ذلك كرم محافظ المجاردة عدداً من العاملين المميزين في القطاع الصحي، واختتم زيارته بتقديم الشكر والثناء لكل العاملين بالقطاع الصحي أو بمكتب التعليم على مايقومون به من جهود متمنياً للجميع التوفيق والسداد والصحة والعافية .

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