محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

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قام محافظ المجارده الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم بجولة تفقدية لمركز اللقاحات بمحافظة المجاردة وقد كان برفقته مدير القطاع الصحي بمحافظة المجاردة الأستاذ إبراهيم محمد عسيري وكذلك مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور احمد عوض الشهري حيث تفقد محافظ المجاردة عمليه سير اخذ اللقاحات من قبل الطلاب والطالبات وذلك من خلال الشراكه بين مكتب القطاع الصحي ومكتب التعليم بالمحافظة حيث يتم إعطاء الطلاب والطالبات اللقاحات بدون مواعيد مسبقه استعداداً للعام الدراسي الجديد.

كما استمع محافظ المجاردة لشرح عن المركز من قبل مدير القطاع الصحي الذي وضح آلية سير العمل وتقديم الخدمة وكذلك العيادات المصاحبة والجرعات المقدمة بشكل يومي ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي، عقب ذلك كرم محافظ المجاردة عدداً من العاملين المميزين في القطاع الصحي، واختتم زيارته بتقديم الشكر والثناء لكل العاملين بالقطاع الصحي أو بمكتب التعليم على مايقومون به من جهود متمنياً للجميع التوفيق والسداد والصحة والعافية .