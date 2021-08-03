الرياض.. الإطاحة بـ (6) مقيمين لترويجهم المخدرات

المناطق - واس:

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).



وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.