احدث الأخبار

الرياض.. الإطاحة بـ (6) مقيمين لترويجهم المخدرات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بـ(3) مواطنين سرقوا أسلاك نحاسية وكيابل
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه
أبرز المواد
 تدشين مشروع حافلات النقل المدرسي بالهيئة الملكية بينبع
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تسجل أكثر من نصف مليون صفقة عقارية
الاقتصاد
 نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الياباني
أبرز المواد
 بلدية البدع تعالج التشوه البصري وتحسن المشهد الحضري بالمحافظة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 صحة تبوك تقيم ورشة مراقبة جودة مياة الغسيل الكلوي
أبرز المواد
 أمير تبوك يقلد العميد العطوي رتبته الجديدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
أبرز المواد
الرياض.. الإطاحة بـ (6) مقيمين لترويجهم المخدرات

الرياض.. الإطاحة بـ (6) مقيمين لترويجهم المخدرات

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بـ(3) مواطنين سرقوا أسلاك نحاسية وكيابل

شرطة مكة تطيح بـ(3) مواطنين سرقوا أسلاك نحاسية وكيابل

أبرز المواد
محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

أبرز المواد

الرياض.. الإطاحة بـ (6) مقيمين لترويجهم المخدرات

الرياض.. الإطاحة بـ (6) مقيمين لترويجهم المخدرات
http://almnatiq.net/?p=1010283
المناطق - واس:

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).

وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن
شرطة مكة تطيح بـ(3) مواطنين سرقوا أسلاك نحاسية وكيابل

شرطة مكة تطيح بـ(3) مواطنين سرقوا أسلاك نحاسية وكيابل
محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

محافظ المجاردة يزور مركز اللقاحات ويتابع آلية تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات بدون مواعيد مسبقه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*