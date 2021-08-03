حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مناطق: “جازان، ونجران وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.