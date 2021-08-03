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ملك الأردن: علاقتنا مع السعودية راسخة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل

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ملك الأردن: علاقتنا مع السعودية راسخة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل

ملك الأردن: علاقتنا مع السعودية راسخة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل
http://almnatiq.net/?p=1010308
المناطق - الرياض:

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، على أن العلاقات المتينة بين بلاده والسعودية «راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل».

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر الحسينية، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورسالة منه تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وثمّن ملك الأردن، خلال اللقاء، موقف السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الداعم لبلاده في مواجهة مختلف التحديات، بما فيها قضية الفتنة التي وأدتها الأردن في مهدها، لافتاً إلى أن مواقف الرياض ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة لعمّان دوماً، ووقوفها معها في كل الظروف.

وأكد أن أمن الأردن والسعودية واحد، وأنهما يقفان صفاً واحداً في مواجهة جميع التحديات، مشيراً إلى مركزية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشار وزير الخارجية السعودي، إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الأردن، وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والقيادتين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الاستثمارات البينية في ضوء رؤية السعودية 2030، والتي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.

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