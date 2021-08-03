تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة جازان

المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوِّن رياح نشطة و سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، و الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و الطوال، والعارضة، و العيدابي، و بيش، و جازان، و صامطة، و صبيا، و ضمد، وفرسان، و فيفا، و هروب.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 صباحًا.