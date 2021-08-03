أمطار على منطقة جازان

المناطق - واس:

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، الليلة شملت محافظات فيفا و الطوال وهروب، والريث، والعارضة و الدائر بني مالك، و الحرث، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على أثرها أودية جورى و شهدان.



جعلها الله أمطار خير وبركة ، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.