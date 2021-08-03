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أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان
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المناطق - واس:

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، الليلة شملت محافظات فيفا و الطوال وهروب، والريث، والعارضة و الدائر بني مالك، و الحرث، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على أثرها أودية جورى و شهدان.

جعلها الله أمطار خير وبركة ، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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