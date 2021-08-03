إذا كنت من محبي التنقل.. هذه التطبيقات تحتاجها أثناء السفر

المناطق - الرياض:

باتت التكنولوجيا والتقنيات المتطورة من الأمور التي ترافق الإنسان في كافة الأوقات، بما في ذلك أثناء السفر والاستجمام، ويرجع ذلك إلى ما تقدمه من خدمات يحتاجها المرء خلال عطلته.

وفي هذا السياق، نستعرض عددًا من أهم التطبيقات التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان خلال سفره.

QSun: يوفر تطبيق QSun خدمة مهمة للغاية، خاصة لهؤلاء الذين يحبون البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، حيث يستطيع التطبيق إعلام مستخدمه بالمدة التي يمكن التواجد خلالها تحت أشعة الشمس، بما يحول دون إصابته بالتهابات أو حروق. كما يمكن للتطبيق المساعدة في معرفة نوع واقي الشمس المناسب للمستخدم وعدد مرات وضعه، وذلك حسب نوع بشرته.

Tides near me: يسهم هذا التطبيق في معرفة أوقات المد والجزر في المناطق الساحلية، كما يتنبأ أيضًا بذلك لعدة أيام، الأمر الذي يساعد مستخدميه في تجنب حوادث الغرق بسبب حالات المد الكبيرة.

Packpoint: يسهم هذا التطبيق في التذكير بالمستلزمات التي يجب اصطحابها في الرحلة قبل الانطلاق، وذلك من خلال تحديد مدتها وموعدها، وبعدها سيقوم التطبيق بتزويد المستخدم بقائمة الأغراض التي سيحتاجها معه. ويُعد هذا التطبيق مدفوعًا، إلا أن سعره ليس مرتفعًا، حيث يوفر خدماته مقابل 4 دولارات للمرة الواحدة.

متتبع القروش: يساعد تطبيق Global Shark Tracker مستخدميه في التعرف على طبيعة البحور المختلفة، حيث يجعلهم على دراية بما إذا كانت هجمات أسماك القرش تحدث في الشاطئ الذي يوجدون عليه من عدمه. ويقوم التطبيق على تتبع جميع أسماك القرش، وإعطاء إشعار لمستخدميه بمجرد ظهور أي منها في الشاطئ خلال 90 ثانية.