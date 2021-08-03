استشاري يحذر من خطورة إحدى ممارسات “الرقاة”

استشاري يحذر من خطورة إحدى ممارسات “الرقاة”

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استشاري يحذر من خطورة إحدى ممارسات “الرقاة”

استشاري يحذر من خطورة إحدى ممارسات “الرقاة”
http://almnatiq.net/?p=1010338
المناطق - الرياض:

حذر استشاري طب القلب للكبار الدكتور صالح الغامدي، اليوم الثلاثاء، من بعض الإجراءات الخطيرة التي يمارسها “الرقاة” وتتسبب في مشكلات صحية مختلفة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن بعض الرقاة يلجأون للضغط على أحد شرايين الرقبة، مما قد يتسبب في فقدان الوعي، ليزعموا بذلك تأثر الشخص بسحر أو جن، مؤكدًا أن هذه الممارسات تسللت لمجال الرقية الشرعية عبر مجموعة من المدعين الذين يستغلون ذلك لكسب المال.

وأشار إلى خطورة هذه الممارسات للأشخاص الذين يعانون تضخما في عضلة القلب أو انسدادا في مجرى الدم، وأكد أن الضغط على العنق وشرايين الرقبة يتسبب في انخفاض بضغط الدم، مما يوسع الشرايين ويؤدي إلى توقف القلب لفترة أو الوفاة.

وشدد على ضرورة تجريم مثل هذه الممارسات، والتي قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة على المريض.

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