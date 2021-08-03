الزعاق يبشر ببدء ألطف مواسم السنة في هذا التوقيت

الزعاق يبشر ببدء ألطف مواسم السنة في هذا التوقيت

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الزعاق يبشر ببدء ألطف مواسم السنة في هذا التوقيت

الزعاق يبشر ببدء ألطف مواسم السنة في هذا التوقيت
http://almnatiq.net/?p=1010343
المناطق - الرياض:

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أنه يتبقى 65 يومًا على بداية موسم “الوسم”، الذي يُعد ألطف المواسم في السنة.

وأوضح أن بقاع الأرض تُقسم مطريًا إلى 3 أقسام، بقاع ذات أمطار دائمة وهي تقع على خط الاستواء، وأخرى ذات أمطار موسمية وهي تقع بين مداري الجدي والسرطان، والثالثة بقاع مجدبة لأسباب مكانية أو لكونها واقعة بمناطق التقاء الضغط.

وأبان أن “الوسم” هو الموسم الذي يشهد أمطارًا منبتة لكل شيء، بما في ذلك الكمأة، مشيرًا إلى أن هبوب الرياح الرطبة مبكرًا خلال هذه الأيام من المبشرات الخيرية للموسم القادم.

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