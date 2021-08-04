وفد من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مركز اعتدال

المناطق - واس:

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، وفدًا من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNCCT ) برئاسة مدير المركز الدكتور جهانجير خان.



وبحث الجانبان خلال اللقاء في مقر “اعتدال” بالرياض اليوم، سبل تطوير التعاون المشترك في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.



وأشاد الدكتور جهانجير خان بعمل “اعتدال ” البحثي في مجالات مكافحة الإرهاب ، داعيا إلى تطوير التعاون بين اعتدال ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيدًا بمبادرة (Gether2) التي أطلقها المركز لرفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بمخاطر التطرف.



وتعرف الوفد خلال الزيارة على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج، التي يتم بناؤها وتطويرها داخل “اعتدال”، وأبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال.



وكان الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ،و وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف ، قد وقعا في الأول من (أبريل) 2021م مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين، بحضور معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.