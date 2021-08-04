تطبيق Video To Photo Converter .. أداة مميزة لاستخراج

تطبيق Video To Photo Converter .. أداة مميزة لاستخراج

علوم وتكنولوجيا
قراصنة إلكترونيون يستهدفون المستخدمين تحت ستار أولمبياد طوكيو

قراصنة إلكترونيون يستهدفون المستخدمين تحت ستار أولمبياد طوكيو

علوم وتكنولوجيا
الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بمواطن بحوزته (28) كجم حشيش

شرطة مكة تطيح بمواطن بحوزته (28) كجم حشيش

أبرز المواد

وفد من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مركز اعتدال

وفد من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مركز اعتدال
http://almnatiq.net/?p=1010350
المناطق - واس:

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، وفدًا من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNCCT ) برئاسة مدير المركز الدكتور جهانجير خان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء في مقر “اعتدال” بالرياض اليوم، سبل تطوير التعاون المشترك في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأشاد الدكتور جهانجير خان بعمل “اعتدال ” البحثي في مجالات مكافحة الإرهاب ، داعيا إلى تطوير التعاون بين اعتدال ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيدًا بمبادرة (Gether2) التي أطلقها المركز لرفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بمخاطر التطرف.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج، التي يتم بناؤها وتطويرها داخل “اعتدال”، وأبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال.

وكان الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ،و وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف ، قد وقعا في الأول من (أبريل) 2021م مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين، بحضور معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

روابط ذات صلة

الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
شرطة مكة تطيح بمواطن بحوزته (28) كجم حشيش

شرطة مكة تطيح بمواطن بحوزته (28) كجم حشيش
شرطة الرياض تطيح بـ (16) شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

شرطة الرياض تطيح بـ (16) شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*