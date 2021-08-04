السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة بعد إيقافها إثر جائحة كورونا

السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة بعد إيقافها إثر جائحة كورونا

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السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة بعد إيقافها إثر جائحة كورونا

السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة بعد إيقافها إثر جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=1010362

علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سمحت بإقامة الصلاة على الجنائز بعد الصلوات المفروضة وذلك في الجوامع والمساجد المصرح لها بذلك.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد موضحا فيه العودة إلى إقامة الصلاة على الجنائز بعد الصلوات المفروضة كما كان معمولا به قبل جائحة فايروس كورونا، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن الوزارة وجهت في وقت سابق بإقامة الصلاة على الجنائز في غير أوقات الصلوات المفروضة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا التي اتخذتها في المساجد والجوامع كافة.

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