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أسعار النفط تتراجع مع تزايد الإصابات بسلالة دلتا

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أسعار النفط تتراجع مع تزايد الإصابات بسلالة دلتا

أسعار النفط تتراجع مع تزايد الإصابات بسلالة دلتا
http://almnatiq.net/?p=1010366
المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس، إثر قلق المستثمرين حيال تصاعد الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد.
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتاً، أي 0.66 بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.41 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتاً، أي 0.98 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.56 دولار للبرميل.

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