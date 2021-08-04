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اندلاع حريق جديد قرب العاصمة اليونانية وإغلاق طرق رئيسة

اندلاع حريق جديد قرب العاصمة اليونانية وإغلاق طرق رئيسة
http://almnatiq.net/?p=1010368
المناطق - وكالات

اندلع حريق أمس في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطرق السريعة التي تربط العاصمة اليونانية بشمال وجنوب البلاد كإجراء احترازي.
وأشار الدفاع المدني اليوناني إلى أنه أرسل إلى سكان بلدة فاريمبومبي الواقعة على جبل بارنس ليبقوا في حالة تأهب، وجرى إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي قريب احترازياً.
يذكر أنه اندلعت عدة حرائق في اليونان خلال الأسبوع الماضي بدون أن تسفر عن ضحايا، خصوصاً في جزيرة رودوس وشمال غرب بيلوبونيز فقد قضت النيران على ثلاثة آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون بها قبل أن تتم السيطرة عليها مساء الأحد، وفي جزيرة رودوس السياحية لا تزال النيران تلتهم غابة منذ الأحد ويواصل عناصر الإطفاء التصدي لها.

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