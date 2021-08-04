احدث الأخبار

برسالة لمجلس الأمن.. لندن ترجح مسؤولية إيران عن هجوم الناقلة
دولي
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ
المنطقة الشرقية
 اقبال لافت من زوار “معرض عروس الباحة” على ركن مركز العمليات الميدانية (٩٩٠) برئاسة أمن الدولة المشارك في الفعالية
منطقة الباحة
 صاحب الفيديو المنتشر.. القبض على شخص مصاب بكورونا خالف تعليمات الحجر بالتجول في أحد المجمعات التجارية
منطقة حائل
 اندلاع حريق جديد قرب العاصمة اليونانية وإغلاق طرق رئيسة
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع مع تزايد الإصابات بسلالة دلتا
أبرز المواد
 اليونان للمعلمين : اللقاح أو خفض الراتب
دولي
 تطوير منظومة حوسبية تحدد الطفرات الجينية التي تؤثر على نمو الأورام السرطانية
علوم وتكنولوجيا
 السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة بعد إيقافها إثر جائحة كورونا
أبرز المواد
 تطبيق Video To Photo Converter .. أداة مميزة لاستخراج
علوم وتكنولوجيا
 قراصنة إلكترونيون يستهدفون المستخدمين تحت ستار أولمبياد طوكيو
علوم وتكنولوجيا
 الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
أبرز المواد
برسالة لمجلس الأمن.. لندن ترجح مسؤولية إيران عن هجوم الناقلة

برسالة لمجلس الأمن.. لندن ترجح مسؤولية إيران عن هجوم الناقلة

دولي
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ

المنطقة الشرقية
اقبال لافت من زوار “معرض عروس الباحة” على ركن مركز العمليات الميدانية (٩٩٠) برئاسة أمن الدولة المشارك في الفعالية

اقبال لافت من زوار “معرض عروس الباحة” على ركن مركز العمليات الميدانية (٩٩٠) برئاسة أمن الدولة المشارك في الفعالية

منطقة الباحة
صاحب الفيديو المنتشر.. القبض على شخص مصاب بكورونا خالف تعليمات الحجر بالتجول في أحد المجمعات التجارية

صاحب الفيديو المنتشر.. القبض على شخص مصاب بكورونا خالف تعليمات الحجر بالتجول في أحد المجمعات التجارية

منطقة حائل

برسالة لمجلس الأمن.. لندن ترجح مسؤولية إيران عن هجوم الناقلة

برسالة لمجلس الأمن.. لندن ترجح مسؤولية إيران عن هجوم الناقلة
http://almnatiq.net/?p=1010374
المناطق - وكالات

أبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأنه من “المرجح للغاية” أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ هجوم دام على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اطلعت عليها رويترز: “هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه، وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل”.

وأسفر هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في بحر العرب، عن مقتل اثنين من طاقمها، وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا باللوم فيه على إيران.

ونفت إيران ضلوعها في الهجوم على الناقلة بالطائرات المسيرة، وقالت الاثنين الماضي، إنها سترد على الفور على أي تهديد لأمنها.

بدورها، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد الماضي، إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم على ناقلة منتجات بترولية يابانية ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشن هجمات على سفن للطرف الآخر في الأشهر الأخيرة.

وأوصت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية السفن التي تعبر المنطقة بالتزام “الحذر الشديد”.

وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم الجديد، إلا أن السلطات الإيرانية نفت أي صلة لها بالهجوم على السفينة.

وأفاد محللون في شركة “درياد غلوبال”، المتخصصة في الأمن البحري، بأن السفينة المعنية بالحادث ترفع علم بنما واسمها “أسفالت برينسس”.

وذكر موقع “مارين ترافيك” المتخصص أنها كانت متجهة إلى ميناء سوهار في سلطنة عمان.

روابط ذات صلة

اندلاع حريق جديد قرب العاصمة اليونانية وإغلاق طرق رئيسة

اندلاع حريق جديد قرب العاصمة اليونانية وإغلاق طرق رئيسة
اليونان للمعلمين : اللقاح أو خفض الراتب

اليونان للمعلمين : اللقاح أو خفض الراتب
الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*