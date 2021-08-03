اقبال لافت من زوار “معرض عروس الباحة” على ركن مركز العمليات الميدانية (٩٩٠) برئاسة أمن الدولة المشارك في الفعالية

المناطق - الباحة

يشارك مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة) وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال.

ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن .

ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه .

واسهمت مشاركة مركز ٩٩٠ بالاضافة الى الجانب التوعوي في دعم ونجاح الفعالية.