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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=1010378
الدمام - المناطق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1443هـ

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق ، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الجمعة 27/12/1442هـ الموافق 06/08/2021م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، وأيضاً يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع

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