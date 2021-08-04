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“كفى” توعي ١٠ آلاف مصلٍ وتعالج ٢٧ مدخناً بمكة
http://almnatiq.net/?p=1010382
المناطق - مكة المكرمة:

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة برنامجها التوعوي والعلاجي بساحات جامع الراجحي بعلاج ٢٧ مدخناً.

البرنامج والذي استمر لمدة ٦ أيام جرى خلاله توعية ١٠٠٠٠ مصلٍ عبر الفريق والمعرض المصاحب، وعلاج ٢٧ مدخن وتقديم ٨٧ استشارة من خلال العيادة المتنقلة.

وفي ختام البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة (الحرم بيئة نقية) بشراكة استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية، كرمت كفى مدير الجامع الشيخ سعد الحماد على استضافة فريق كفى والمساهمة في نجاح البرنامج.

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