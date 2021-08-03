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القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم بتبوك

القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1010391
المناطق- تبوك- علي العميري:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال والنفس وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر لاعتدائهم على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه وسلبه مبلغًا ماليًا وهاتفين متنقلين وسرقة المركبة والهرب من الموقع وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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