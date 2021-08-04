قال أن المملكة لا تعارض نسخة "أقوى" من الاتفاق النووي مع إيران وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل ونرحب بإيران في هذة الحالة

المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي في الانضمام إلى اتفاقات ابراهام للتطبيع مع إسرائيل.

وقال بن فرحان في منتدى اسبن الأمني أمس الثلاثاء، إنه من دون حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بطريقة مستدامة طويلة الأجل، لن يكون هناك أمن حقيقي مستدام في المنطقة، وأنه يجب إيجاد طريق لدولة فلسطينية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إيران “تواصل جراتها” للانخراط فيما اسماه “نشاط سلبي” مثل إمداد الحوثيين في اليمن وتعريض الملاحة في الخليج للخطر.

وقال إن المملكة لا تعارض رغبة إدارة بايدن في نسخة “أطول وأقوى” من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وستدعم الصفقة طالما تضمن عدم حصول إيران على تكنولوجيا الأسلحة النووية.

وأضاف أن الرياض ترحب بإيران في حال كانت تسهم في الأمن بالمنطقة وتتصرف “بطريقة طبيعية لا تدعم الميليشيات ولا ترسل الأسلحة لجماعات مسلحة” وتتخلى عن البرنامج النووي الذي يمكن أن يستخدم في صناعة الأسلحة النووية .