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مقتل 5 أشخاص في انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان

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مقتل 5 أشخاص في انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان

مقتل 5 أشخاص في انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1010424
المناطق - واس

قتل خمسة أشخاص وجرح 20 آخرون جراء انفجار وقع بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني وسط العاصمة كابل، بحسب قناة “طلوع نيوز” الأفغانية.
وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجاراً شديداً ضرب المنطقة الشرطية العاشرة في منطقة شيربور الليلة الماضية ، وتعد المنطقة مقر إقامة العديد من المسؤولين الأفغان رفيعي المستوى.
وقال المتحدث باسم الوزارة مرويز ستانيكزاي إن عددا من المسلحين دخلوا المنزل بعد الانفجار وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.
وأوضحت الشرطة أن قوات خاصة أطلقت عملية لتطهير المبنى، وحتى الآن قتل 3 إرهابيين وتم إنقاذ 30 مدنيا.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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