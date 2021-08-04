احدث الأخبار

قتيل و3 مصابين بانفجار حافلة عسكرية في دمشق
أبرز المواد
 هل لديك “سكري خفي”؟ علامات يجب الانتباه إليها
أبرز المواد
 تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة
منطقة الباحة
 “الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية
الاقتصاد
 “هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة
الاقتصاد
 صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة القصيم
 صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021
المنطقة الشرقية
 “وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
محليات
 طائف الورد.. شاهد عيان لعراقة التاريخ وسحر الطبيعة
منطقة مكة المكرمة
 أمطار على منطقة عسير
منطقة عسير
قتيل و3 مصابين بانفجار حافلة عسكرية في دمشق

قتيل و3 مصابين بانفجار حافلة عسكرية في دمشق

أبرز المواد
هل لديك “سكري خفي”؟ علامات يجب الانتباه إليها

هل لديك “سكري خفي”؟ علامات يجب الانتباه إليها

أبرز المواد
تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة

تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة

منطقة الباحة
“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران

منطقة نجران

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1010441

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة
“وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”

“وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”
وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل ونرحب بإيران في هذة الحالة

وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل ونرحب بإيران في هذة الحالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*