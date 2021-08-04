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صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

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صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021
http://almnatiq.net/?p=1010446
المناطق - واس

أصدرت صحة الشرقية ممثلة بإدارة التراخيص 43 ترخيصاً جديداً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021 ، إضافة إلى تجديد 119 ترخيصاً.
كما قامت “صحة الشرقية” خلال نفس الفترة بإلغاء 23 تصريحاً، فيما أصدرت 29 موافقة لأجراء فحص فيروس كورونا، و 3 تصاريح لإجراء فحوصات ما قبل الزواج، وذلك بعد تنفيذها 499 زيارة للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.

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