صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

المناطق - واس

أصدرت صحة الشرقية ممثلة بإدارة التراخيص 43 ترخيصاً جديداً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021 ، إضافة إلى تجديد 119 ترخيصاً.

كما قامت “صحة الشرقية” خلال نفس الفترة بإلغاء 23 تصريحاً، فيما أصدرت 29 موافقة لأجراء فحص فيروس كورونا، و 3 تصاريح لإجراء فحوصات ما قبل الزواج، وذلك بعد تنفيذها 499 زيارة للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.