أصدرت صحة الشرقية ممثلة بإدارة التراخيص 43 ترخيصاً جديداً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021 ، إضافة إلى تجديد 119 ترخيصاً.
كما قامت “صحة الشرقية” خلال نفس الفترة بإلغاء 23 تصريحاً، فيما أصدرت 29 موافقة لأجراء فحص فيروس كورونا، و 3 تصاريح لإجراء فحوصات ما قبل الزواج، وذلك بعد تنفيذها 499 زيارة للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.
صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021
أصدرت صحة الشرقية ممثلة بإدارة التراخيص 43 ترخيصاً جديداً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021 ، إضافة إلى تجديد 119 ترخيصاً.
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