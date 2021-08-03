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صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1010449
المناطق - واس

نفّذت صحة القصيم 13294 جولة تفتيشية، وذلك خلال الفترة من 27 يناير حتى 31 يوليو الماضي، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
وتضمنت الجولات التفتيشية عدد 2960 جولة على المجمعات التجارية، و 8865 جولة على محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، و 450 جولة على المساجد والجوامع.
فيما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 323 جولة، و 140 جولة للأندية والمراكز الرياضية، و 160 جولة لأسواق النفع العام، و 294 زيارة ميدانية للحدائق العامة والمهرجانات، و 102 جولة لأسواق الأنعام 102 جولة، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

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