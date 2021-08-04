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“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

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لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة
http://almnatiq.net/?p=1010452
المناطق - الرياض

ارتفع عدد الشهادات المهنية الاحترافية التي اعتمدها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حتى نهاية يونيو 2021 إلى 106 شهادات مهنية احترافية، وذلك في تخصصات متنوعة بقطاعات الأعمال المتعددة في سوق العمل.

ويهدف برنامج الشهادات المهنية الاحترافية في “هدف” إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، ويتكامل البرنامج مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين القوى العاملة في المجالات التخصصية والتحفيز للتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال. وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم‪.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع ” طاقات” taqat.sa ، ‪حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل‪ .

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية بانها سلسلة مترابطة من الدورات التخصصية صممها المتمرسون والخبراء في مجالات العمل، والجامعات والجمعيات المهنية الدولية والمحلية البارزة لإكساب وتعزيز المهارات المهنية الاساسية في مجالات التخصص المستهدفة الحالية والمستقبلية، بما ينعكس على الاداء الوظيفي والمهني بشكل إيجابي.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية حسب اجراءات والاشتراطات المعتمدة للبرنامج.

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