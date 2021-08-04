احدث الأخبار

موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية
الاقتصاد
 “هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة
الاقتصاد
 صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة القصيم
 صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021
المنطقة الشرقية
 “وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
محليات
 طائف الورد.. شاهد عيان لعراقة التاريخ وسحر الطبيعة
منطقة مكة المكرمة
 أمطار على منطقة عسير
منطقة عسير
 موعد موقعة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو وتاريخ المواجهات بينهما
أبرز المواد
 مقتل 5 أشخاص في انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 في أقل من 24 ساعة.. زلزال ثان يضرب غربي تركيا
أبرز المواد
موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية

موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية

الاقتصاد
“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

الاقتصاد
صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

منطقة القصيم
صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

المنطقة الشرقية

موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية

موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1010455
المناطق - واس

أكّد تجار وبائعو الأسماك والروبيان في المنطقة الشرقية أن انطلاق موسم صيد الروبيان 2021م يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح، ويدعم الحراك التجاري والاقتصادي بالمنطقة، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض.
وأشادوا بالإجراءات الاحترازية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ودعمها للعاملين في مهنة صيد الأسماك، من خلال تقديم القروض والإعانات لهم، وإنشاء مرافئ الصيد النموذجية في مختلف سواحل المنطقة، والإسهام في المحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية، والعمل على استدامتها للأجيال المقبلة، مؤكدين أهمية توطين مهنة صيد الأسماك، كون ذلك يسهم بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح تاجر الأسماك عبدالله سعيد آل سليس أن موسم الروبيان 2021م يمثل عاملاً مهماً للصياد والتجار والبائع، ويعدّ مصدر دخل أساسي، يسهم في المحافظة على مهنة صيد الأسماك، ويساعد على تغطية النفقات والمصاريف المرتفعة.
من جانبه، أفاد بائع الأسماك رضا عبدالله موسم الروبيان يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح وتحريك الجانب الاقتصادي والتجاري في المنطقة، مبيناً أن سواحل المنطقة الشرقية غنية بالعديد من المصائد البحرية للأسماك الروبيان، التي يختلف سعرها بحسب الحجم والنوع، منوهاً بأن قرار حظر صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يمثل فرصة لتكاثره، ويحد من استنزافه، ويحافظ عليه كمخزون إستراتيجي للأجيال.
وعدّ سوق السمك المركزي في محافظة القطيف من أكبر أسواق المنطقة، التي تغذّي مختلف أسواق المملكة، حيث يمثّل السوق رافداً اقتصادياً مهماً، يسهم في دعم الجانب الاقتصادي والتنموي للمنطقة، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات المعنية، أسهمت في تطمين تجار الأسماك والمتسوقين من المواطنين والمقيمين.
وأكّد بائع الأسماك صادق البيابي أن سواحل المملكة غنية بوفرة الإنتاج السمكي والروبيان، وتغذي جميع الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الصيد وإيجاد المعاهد المتخصصة، مبيناً أن المزارع السمكية أسفرت عن إنتاج العديد من الأصناف التي تؤمّن احتياجات الأهالي والمقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

روابط ذات صلة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة
صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021

صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021
“وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”

“وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*