“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران

المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، تضمن رياحاً سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة ، وخباش ، وبدر الجنوب ، وثار ، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.