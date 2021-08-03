أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، تضمن رياحاً سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة ، وخباش ، وبدر الجنوب ، وثار ، وحبونا.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.
“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، تضمن رياحاً سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة ، وخباش ، وبدر الجنوب ، وثار ، وحبونا.
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