احدث الأخبار

“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية
الاقتصاد
 “هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة
الاقتصاد
 صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة القصيم
 صحة الشرقية تُصدر 43 ترخيصاً للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021
المنطقة الشرقية
 “وزارة الطاقة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع “دومة الجندل”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
محليات
 طائف الورد.. شاهد عيان لعراقة التاريخ وسحر الطبيعة
منطقة مكة المكرمة
 أمطار على منطقة عسير
منطقة عسير
 موعد موقعة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو وتاريخ المواجهات بينهما
أبرز المواد
 مقتل 5 أشخاص في انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران

منطقة نجران
موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية

موسم صيد الروبيان يدعم الحراك التجاري بالمنطقة الشرقية

الاقتصاد
“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

“هدف” يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

الاقتصاد
صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة القصيم تُنفذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

منطقة القصيم

“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=1010461
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، تضمن رياحاً سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة ، وخباش ، وبدر الجنوب ، وثار ، وحبونا.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

روابط ذات صلة

أمير نجران يبحث مع نائب وزير الشؤون البلدية سبل تجاوز تحديات قطاع الإسكان

أمير نجران يبحث مع نائب وزير الشؤون البلدية سبل تجاوز تحديات قطاع الإسكان
أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب

أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي

أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*