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تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة

تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة

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الاقتصاد

تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة

تعليم الباحة يكثف أعماله لتجهيز مدارس الطفولة المبكرة
http://almnatiq.net/?p=1010464
المناطق - الباحة

 أكد المدير العام للتعليم الباحة د.عبدالخالق بن حنش الزهراني  على أهمية متابعة الاستعدادات الجارية للتوسع في  مدارس الطفولة المبكرة داخل المنطقة  ومحافظاتها للعام الدراسي المقبل و تقديم أطر الدعم والمساندة المباشرة للمدارس  وتذليل العقبات التي قد تواجهها؛  جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء لعدد من المدارس المنطقة للطفولة المبكرة  بهدف متابعة أعمال التهيئة والاستعداد. والتي رافقه فيها المساعد للخدمات المساندة الأستاذ علي حمدان الغامدي .
وأشار المدير العام بأن مدارس الطفولة المبكرة تعد خيارا استراتيجيا  لتطوير  منظومة التعليم ، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لبقية المراحل التعليمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبين  حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على تحقيق مؤشرات استعداد جيدة  الأداء نحو تطبيق الطفولة المبكرة في المدارس وتحسينها وتطويرها وإنهاء  كافة احتياجاتها، ودعمها بالكوادر البشرية و التجهيزات المدرسية  والفنية و متطلبات السلامة، لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي.

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