تصادم قطارين في التشيك.. قتيلان وعشرات المصابين

المناطق - الرياض

قتل شخصان وأصيب العشرات، في حادث تصادم بين قطارين ببلدة ميلافتشي غربي تشيكيا، الأربعاء.

وقالت الشرطة التشيكية على “تويتر”: “يمكننا أن نؤكد أن شخصين لقيا حتفهما” في الحادث.

وأضافت: “تم الإبلاغ عن عشرات الجرحى في مكان الحادث. نساعد في إجلاء الركاب”.

وصرحت سكك حديد تشيكيا بأن القطارين أحدهما دولي فائق السرعة يربط مدينة بيلزن التشيكية الغربية بمدينة ميونيخ الألمانية، وقطار ركاب آخر محلي.

وقالت وكالة أنباء محلية إن نحو 50 راكبا ربما يكونوا قد أصيبوا، نقلا عن رجال الإطفاء.

وفي يوليو 2020، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، في حادثي قطار في تشيكيا.