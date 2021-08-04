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ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 24% خلال النصف الأول لعام 2021

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 24% خلال النصف الأول لعام 2021

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ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 24% خلال النصف الأول لعام 2021

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 24% خلال النصف الأول لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1010483
المناطق - واس

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال النصف الأول لعام 2021م، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 5.18 %، بواقع 3,6 ملايين حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 24.49%، بواقع 1,4 مليون حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 138 مليون طن.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال نفس الفترة ارتفاعاً آخراً في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة 23.60%، بواقع 1,7 مليون رأس من الماشية الحية، كما حققت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السفن بنسبة زيادة 6.60%، بواقع6,037 سفينة، وكذلك ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة زيادة 0.61 %،بواقع 288 ألف راكب، فيما بلغ عدد السيارات الواردة أكثر من 429 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية 13 مليون طن.
ويأتي هذا النمو المتصاعد في أحجام المناولة؛ مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يُسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

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