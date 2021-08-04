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(ترشيد) تستكمل إعادة تأهيل 1,560 مدرسة بالرياض

(ترشيد) تستكمل إعادة تأهيل 1,560 مدرسة بالرياض

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(ترشيد) تستكمل إعادة تأهيل 1,560 مدرسة بالرياض

(ترشيد) تستكمل إعادة تأهيل 1,560 مدرسة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1010486
المناطق - واس

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) إعادة تأهيل 1,560 مدرسة بمدينة الرياض، ويُعد المشروع جزء من أهداف (ترشيد) لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام بالمملكة.
وكان العمل قد بدأ بين (ترشيد) ووزارة التعليم بجمع البيانات الفنيّة، وتبين أن إجمالي مساحات الـ 1,560 مدرسة هي4.6 مليون متر مربع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري أن وزارة التعليم كانت من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت بالتعاون مع (ترشيد) لغرض إعادة تأهيل مدارسها منذ عام 2018. مبيناً أن آلية العمل تبدأ من إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المدارس الحكومية والمرافق التابعة لها، ومن ثم تطبيق وتنفيذ معايير رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها على مباني المدارس المستهدفة.
يذكر أن (ترشيد) قد حققت خلال إعادة تأهيل الـ 1,560 مدرسة خفضاً في الاستهلاك قدره 55 مليون كيلو واط ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 343 مليون كيلو واط ساعة، أي ما يعادل وفراً بنسبة 16% من الاستهلاك الكهربائي السابق. وهذا الوفر يعادل استهلاك 87 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 78 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة 1.3 مليون شتلة سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تستهدف تأهيل أكثر من 5,700 مدرسة من مشروعات المدارس حتى الآن، وذلك ضمن رسالتها لخدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

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