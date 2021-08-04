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بلدية رأس تنورة: لجنة حصر السيارات المهملة والتالفة ترصد 300سيارة في أنحاء وشوارع المحافظة

بلدية رأس تنورة: لجنة حصر السيارات المهملة والتالفة ترصد 300سيارة في أنحاء وشوارع المحافظة

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بلدية رأس تنورة: لجنة حصر السيارات المهملة والتالفة ترصد 300سيارة في أنحاء وشوارع المحافظة

بلدية رأس تنورة: لجنة حصر السيارات المهملة والتالفة ترصد 300سيارة في أنحاء وشوارع المحافظة
http://almnatiq.net/?p=1010497
المناطق - رأس تنورة

نفدت بلدية محافظة رأس تنورة، مؤخراً حملة شاملة لحصر السيارات التالفة والمهملة في أنحاء وشوارع المحافظة، والتي تأتي ضمن إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع مناطق المحافظة، وتفعيلاً لمبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، أن لجنة حصر السيارات المكونة من مرور المحافظة وشرطة المحافظة والبلدية، قامت بحصر السيارات التالفة والمهملة في أنحاء وشوارع المحافظة، مشيرا الى أنه بلغ عدد السيارات التالفة والمهملة التي تم حصرها 300 سيارة.

وقال أن هناك آلية تتبعها إدارة المرور والبلدية مع ملاك السيارات المهملة، والتي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها أو لأي أسباب أخرى، مبيناً أن هناك آلية لعمل هذه اللجنة تتكون وفق التدرج في سحب السيارات من مواقعها، حيث أن المرة الأولى يتم وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة بعد اكتمال كافة الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس القرني أن أعمال اللجنة لا زالت قائمة بشكل مستمر ومتابعة مواقع هذه السيارات والحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه بعد أن يتم حصر السيارات تقوم البلدية بإزالة السيارات التالفة أما السيارات المهملة فإن اختصاصها من قبل إدارة المرور، حيث أن لها آلية أخرى.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني جميع المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.

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