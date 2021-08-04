أمانة الاحساء .. 10020 جولة رقابية ترصد 29 مخالفة لـ ( احترازات كورونا ) وتعقيم 1169 موقعاً في اسبوع

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كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات المرتبطة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين 29 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية ، عبر 10020 جولة مُنفذة ، فيماتم مصادرة واتلاف 2.4 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك ” فاسدة ” مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً لانظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ويأتي ذلك مواصلةً لجهود المتابعة الرقابية للتأكيد على التزام القائمين والعاملين بمنشأت انشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية بتطبيق الاشتراطات البلدية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .وأضاف بووشل .. في حين رفعت وكالة الخدمات بالامانة ” الإدارة العامة للنظافة”خلال الأسبوع الماضي 5334 طن نفايات منزلية ، بالاضافةً الى إزالة 4259 مترمكعب من المُخلّفات الإنشائية ، كما تم تطهير وتعقيم 1169 موقعاً و13890 من الآليات وحاويات النظافة بإستخدام 9749 لتراً من المُعقمات والمطهرات .