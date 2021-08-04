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غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة

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غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة
http://almnatiq.net/?p=1010524
المناطق - فتحيه عبدالله

تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء وإحدى الشركات الصناعية الوطنية الرائدة على مستوى المملكة، لقاء توظيف يشهد عرض (100) وظيفة جديدة، وذلك أيام 24-25-26/12/1442هـ الموافق 3و4و05/08/2021م، وذلك بمقر المعهد في الأحساء.

ويشهد اللقاء الذي سيجرى وفقًا للشروط والإجراءات الاحترازية المُعتمدة، طرح فرص عمل صناعية وفنية جديدة وإجراء مقابلات التوظيف مع الشباب المرشحين فقط، وذلك ضمن باقة من عرض ومميزات جيّدة تضم رواتب مجزية ومخصصات وبدلات وحوافز مشجّعة فضلًا عن توفر بيئة عمل رائدة تعمل على التطوير المستمر.

وتشتمل فرص العمل الجديدة على وظائف: مُشغّل حفّار، ميكانيكي (أول)، مُشغّل محطة معالجة مياه، مُشغّل معدة ثقيلة، مُشرف وردية، مُشغّل موقع، مُشغّل رافعة شوكية “فور كلفت”، فني ميكانيكي (أول)، مراقب وردية، لحام ثاني، ميكانيكي (ثاني)، ميكانيكي (أول)، ميكانيكي (أول) دعم للصيانات، ميكانيكي خراطة (أول)، فني أجهزة (ثاني)، مُشرف صيانة كهربائية، كهربائي (أول)، مهندس أجهزة، مُشرف قسم الصيانة الوقائية والتخطيط، ميكانيكي سيارات (ثاني) وكهربائي (أول) ورشة التكييف وغيرها.

ويأتي اللقاء ضمن خطط وبرامج الغرفة ممثلة بمركز التدريب والتوظيف لتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، بهدف توظيف أبناء وبنات الأحساء ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع وتطبيق سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أنه تم ترشيح المتقدمين لإجراء مقابلات التوظيف من خلال رسالة نصية تفيد بمطابقة الشروط عليه وتؤكد تأهله لدخول قائمة المرشحين.

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