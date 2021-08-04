معهد الإدارة: تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات الإدارية بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام

المناطق - فتحيه عبدالله

أكد مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن صالح البخيتي على أهمية إقامة وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تعزيز أوجه التعاون لدعم العملية التدريبية والعملية وفقاً لخطة عمل المعهد.

وقال البخيتي الذي استعرض أهم برامج المعهد خلال الشهرين المقبلين خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الاعمال الذي عقدته غرفة الشرقية مساء الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وإدارة أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل حيث أشار إلى أبرز برامج المعهد الخاصة بتدريب القيادات على مستوى المنطقة الشرقية حيث يستهدف البرنامج تدريب قيادات القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، موضحاً أن المعهد يزخر بالكفاءات التدريبية والإمكانات المتاحة التي يستطيع الجميع الاستفادة منها لافتاً لمزيد من التواصل مع المستفيدين من خدمات المعهد خلال الفترة المقبلة.

وأبان البخيتي أن المعهد يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وإعدادهم علميًا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري، وتقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلميـة المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية، كما يقدم المعهد العديد من الخدمات المتنوعة في مجالات عدة ومنها: البحوث والدراسات التي تهدف إلى تشجيع ودعم البحثالعلمي وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل نشاطه في المعهد، بما يسهم في تشخيص وتحليل ومعالجة المشكلات الإدارية ونشر الفكر الإداري، عن طريق إجراء البحوث والدراسات وتأليف الكتب​ والترجمة العلمية وتنفيذ المؤتمراتوالندوات​ وإعداد تقارير عن التنمية الإدارية بالمملكة.​​​

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ولفت البخيتي أن برامج المعهد التدريبية تشهد مشاركات فاعلة ومميزة حيث سجل برنامج اثرائي الذي يقام عن بعد تدريب 344,867 الف متدرباً من الجنسين، ومشاركة 55,026 الف متدرباً من الجنسين في المؤتمرات الإلكترونية، كما شهدت اكاديمية تطوير القيادات مشاركة 2,485 متدرباً في الحلقات التطبيقية.

وفيما يخص البرامج التدريبية بين البخيتي أن برامج المعهد شهدت تفاعلاًمميزاً حيث شارك 84,675 ألف متدرباً من الجنسين في البرامج التدريبية، و2,145 متدرباً في البرامج الإعدادية، وفي مجال الاستشارات قدم المعهد 25دراسة استشارية في مجالات التنظيم الإداري والقانون والموارد البشرية والتحول الرقمي.

وبالحديث عن أهم الوظائف المستقبلية قال البخيتي بأنه ووفقاً للدراسات فأن أقل من 5 بالمائة من الوظائف يمكن تحويلها آلياً بشكل كامل، كما أن 60% من الوظائف يمكن أتمت ثلث مهامها، مشيراً إلى أن الوظائف المستقبلية تعتمد على المهارة والمعرفة وليس الخبرة.