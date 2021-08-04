أمير جازان يتفقد قيادة قطاع حرس الحدود بفرسان

المناطق - واس:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، مقر قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة فرسان، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

واستمع سموه إلى إيجاز من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن سالم الشهري، وقائد قطاع فرسان الرائد سعيد الحارثي حول مهمات وواجبات حرس الحدود وما يقوم به منسوبيه من أعمال لخدمة الاهالي و المتنزهين، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن، وما حقتته قيادة القطاع من إنجازات في شتى المجالات التي تقع ضمن مهامها.

وشاهد سمو أمير المنطقة نماذج من التجهزيات والعربات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم في حماية الوطن.

وفي ختام الجولة افتتح سموه مسجد الشهداء بمقر القيادة وأداء والحضور صلاتي الظهر و العصر جمعًا و قصرًا.

حضر الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.