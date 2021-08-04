احدث الأخبار

بلدية الخبر: أكثر من 73 مشروع تنموي تعزز تنافسية الخبر السياحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية
المنطقة الشرقية
 معهد الإدارة: تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات الإدارية بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. 10020 جولة رقابية ترصد 29 مخالفة لـ ( احترازات كورونا ) وتعقيم 1169 موقعاً في اسبوع
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 الجبير يستقبل القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة
محليات
 توقيف (60) مصاباً بكورونا في القصيم خالفوا تعليمات الحجر الصحي
أبرز المواد
 جامعة نجران تُخفض رسوم البرامج المدفوعة لعدد من الفئات
منطقة نجران
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة جازان يدشن خدمة الإسعاف البحري بجزيرة فرسان
منطقة جازان
 تنفيذ القصاص في مقيم يمني قتل المواطن “يحيى النجراني” بجدة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية رأس تنورة: لجنة حصر السيارات المهملة والتالفة ترصد 300سيارة في أنحاء وشوارع المحافظة
المنطقة الشرقية
بلدية الخبر: أكثر من 73 مشروع تنموي تعزز تنافسية الخبر السياحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية

بلدية الخبر: أكثر من 73 مشروع تنموي تعزز تنافسية الخبر السياحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية

المنطقة الشرقية
معهد الإدارة: تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات الإدارية بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام

معهد الإدارة: تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات الإدارية بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام

المنطقة الشرقية
غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء .. 10020 جولة رقابية ترصد 29 مخالفة لـ ( احترازات كورونا ) وتعقيم 1169 موقعاً في اسبوع

أمانة الاحساء .. 10020 جولة رقابية ترصد 29 مخالفة لـ ( احترازات كورونا ) وتعقيم 1169 موقعاً في اسبوع

المنطقة الشرقية

بلدية الخبر: أكثر من 73 مشروع تنموي تعزز تنافسية الخبر السياحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية

بلدية الخبر: أكثر من 73 مشروع تنموي تعزز تنافسية الخبر السياحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=1010531
المناطق -الخبر

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البنية التحتية المتكاملة في محافظة الخبر جعلها محل استقطاب لرجال الأعمال والمستثمرين لإقامة المشاريع النوعية والحيوية التي نشهدها حاليا، اضافة الى المشاريع التنموية الكبيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مؤكدا أن بلدية الخبر تعمل جنبا الى جنب لترسيخ صورة الخبر كمركز جذب سياحي محليا وإقليمياً ضمن مقومات وعناصر جذب متعددة ومتنوعة، وتسليط الضوء على أهم مناطق الجذب في الخبر والتعريف بأهم المعالم الطبيعية والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها، ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة للزوار.

وأشار المهندس سلطان الزايدي أن الخبر تشهد حاليا تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع البارزة والحيوية والتي يزيد عددها عن 73 مشروع تجاري وإداري وينفذها القطاع الخاص منها مشروع شرفات بارك بطريق الملك فيصل والذي يعد أكبر مجمع تجاري مفتوح بالخبر ويجمع العلامات التجارية المرموقة وقطاع الترفيه والمطاعم والتجزئة، إضافة الى دور سينما، وكذلك مشروع الخبر بارك بشارع الأمير تركي والذي يتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية وممرات داخلية، إضافة الى مشروع ساند بوكس بالكورنيش الشمالي والذي يعد مشروع استثماري نوعي يحتوي على مناطق مفتوحة ومطاعم ومقاه عالمية، ومشروع برج اجدان السكني بارتفاع يزيد عن 40 طابق، ومشروع سينما أجدان ويمثل توسعة لمشروع أجدان ووك ويضم معارض تجارية ومطاعم ومقاه وقاعات سينما، وكذلك مشروع مجمع مطل بواجهة الخبر البحرية، ومشروع الخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، إضافة الى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية، هذا بالإضافة الى مشروع صندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر والتي ستشكل نقلة نوعية لقطاع الترفيه والسياحة في الخبر، منوها بأن المشاريع الحيوية تساهم في تعزيز تنافسية الخبر على المستوى العالمي وإيجاد مستوى جودة حياة عالي لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم وذلك من خلال بناء بنية أساسية متميزة ومرافق متطورة وخدمات متكاملة تضمن تحقيق جودة الحياة واستدامة الموارد من خلال استثمار الشراكات والإمكانات.

روابط ذات صلة

معهد الإدارة: تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات الإدارية بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام

معهد الإدارة: تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات الإدارية بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام
غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف لعرض (100) فرصة عمل صناعية جديدة
أمانة الاحساء .. 10020 جولة رقابية ترصد 29 مخالفة لـ ( احترازات كورونا ) وتعقيم 1169 موقعاً في اسبوع

أمانة الاحساء .. 10020 جولة رقابية ترصد 29 مخالفة لـ ( احترازات كورونا ) وتعقيم 1169 موقعاً في اسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*