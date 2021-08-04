بلدية الخبر: أكثر من 73 مشروع تنموي تعزز تنافسية الخبر السياحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية

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أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البنية التحتية المتكاملة في محافظة الخبر جعلها محل استقطاب لرجال الأعمال والمستثمرين لإقامة المشاريع النوعية والحيوية التي نشهدها حاليا، اضافة الى المشاريع التنموية الكبيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مؤكدا أن بلدية الخبر تعمل جنبا الى جنب لترسيخ صورة الخبر كمركز جذب سياحي محليا وإقليمياً ضمن مقومات وعناصر جذب متعددة ومتنوعة، وتسليط الضوء على أهم مناطق الجذب في الخبر والتعريف بأهم المعالم الطبيعية والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها، ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة للزوار.

وأشار المهندس سلطان الزايدي أن الخبر تشهد حاليا تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع البارزة والحيوية والتي يزيد عددها عن 73 مشروع تجاري وإداري وينفذها القطاع الخاص منها مشروع شرفات بارك بطريق الملك فيصل والذي يعد أكبر مجمع تجاري مفتوح بالخبر ويجمع العلامات التجارية المرموقة وقطاع الترفيه والمطاعم والتجزئة، إضافة الى دور سينما، وكذلك مشروع الخبر بارك بشارع الأمير تركي والذي يتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية وممرات داخلية، إضافة الى مشروع ساند بوكس بالكورنيش الشمالي والذي يعد مشروع استثماري نوعي يحتوي على مناطق مفتوحة ومطاعم ومقاه عالمية، ومشروع برج اجدان السكني بارتفاع يزيد عن 40 طابق، ومشروع سينما أجدان ويمثل توسعة لمشروع أجدان ووك ويضم معارض تجارية ومطاعم ومقاه وقاعات سينما، وكذلك مشروع مجمع مطل بواجهة الخبر البحرية، ومشروع الخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، إضافة الى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية، هذا بالإضافة الى مشروع صندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر والتي ستشكل نقلة نوعية لقطاع الترفيه والسياحة في الخبر، منوها بأن المشاريع الحيوية تساهم في تعزيز تنافسية الخبر على المستوى العالمي وإيجاد مستوى جودة حياة عالي لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم وذلك من خلال بناء بنية أساسية متميزة ومرافق متطورة وخدمات متكاملة تضمن تحقيق جودة الحياة واستدامة الموارد من خلال استثمار الشراكات والإمكانات.