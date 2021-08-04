مركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة يواصل حملة تحصين منسوبي التعليم العام

المناطق - القصيم:

يواصل مركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة حملة تحصين منسوبي الجامعة والتعليم والعام من أكاديميين ومعلمين وإداريين وطلبة، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إطار جهود وزارتي الصحة والتعليم لتحقيق العودة الآمنة للدراسة مطلع العام المقبل.

وأوضح مدير المركز ياسر بن عبدالله العتيبي أن الحملة تشهد إقبالاً لافتًا من منسوبي الجامعة والتعليم العام بالمحافظة والطلبة خصوصًا من الفئات العمرية (١٢ – ١٨ عامًا)، لأخذ لقاح “فايزر” المتوفر بالمركز. مبينًا بأن منسوبي الجامعة لا يشترط لهم الحجز من أجل الحصول على اللقاح حيث يتم إعطاؤهم الجرعة المناسبة عند زيارتهم خلال الفترة من 8 صباحًا – 3:30 عصرًا دون موعد سابق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة أ.د.محمد بن محسن صفحي من أجل الوصول إلى التحصين بنسبة 100% قبل بداية العام الجديد.

ونوه العتيبي بالشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة لتوسيع التغطية الشاملة للقاحات كورونا. داعيًا أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة.