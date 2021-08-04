ضبط 28 مخالفة لتدابير كورونا في الحدود الشمالية

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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية من خلال الفرق الرقابية اليومية 890 جولة رقابية وصحية ,نتج عنها تحرير 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأربع أيام الماضية

وأكدت أمانة المنطقة أهمية تطبيق التعليمات الوقائية والاحترازية وتطبيق “توكلنا ” ، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.