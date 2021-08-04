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أخيرًا.. الهلال يتلقى موافقة بيريرا ووست بروميتش

أخيرًا.. الهلال يتلقى موافقة بيريرا ووست بروميتش
http://almnatiq.net/?p=1010550
المناطق - الرياض:

تتجه إدارة نادي الهلال للإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة عن صفقة ضم البرازيلي ماتيوس بيريرا في عقدٍ يمتد لـ 3 سنوات مقابل أكثر من 17.5 مليون جنيه إسترليني بعد أن اتفق الهلال مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على شراء عقد اللاعب وتعويض الإيطالي سيباستيان جيوفينكو المتوقع انضمامه إلى باوك اليوناني.

‏يذكر أن الهلال قد بدأ مفاوضاته مع ماتيوس بيريرا منذ أكثر من شهر وقوبل عرضه بالرفض من النادي الإنجليزي إلا أن البيان الذي أصدره اللاعب قبل يومين والذي أبدى فيه عن رغبته الجادة بالانتقال لصفوف الهلال كان له الدور الفاعل في قبول وست بروميتش عرض الهلال الكبير مادياً.

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