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الإمارات.. بدء تقديم جرعات معززة للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا

الإمارات.. بدء تقديم جرعات معززة للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1010557
المناطق - وكالات:

أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها ستبدأ تقديم جرعة معززة من لقاحات كوفيد-19 لجميع الأفراد المطعمين بجرعتين ضد الفيروس في البلاد.

وأوضحت الهيئة عبر “تويتر” أن الجرعات يمكن تقديمها للأفراد المطعمين بالجرعتين بعد 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، وأشارت إلى أنه يمكن إعطاء تلك الجرعات بعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية وذلك للأفراد ذوي المخاطر.

وتعتمد الإمارات 5 أنواع من لقاحات كوفيد-19، وبدأت في يونيو الماضي تقديم جرعات معززة لمن تلقوا التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني.

وتعد الإمارات، من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم حيث حصل نحو 79 في المئة من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة على جرعة من لقاح، بينما حصل نحو 70 في المئة من السكان على جرعتين.

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